Adana'da devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.