Adana'da "Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması" düzenlendi

Adana'da "Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması" düzenlendi

ADANA - CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Yerel Medya Buluşmaları"nın beşincisi Adana'da düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması"ndaki konuşmasında, bu programları Türkiye'nin dört bir yanında düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Programda az siyaset, daha çok gazeteciliğin konuşulacağını belirten Bulut, yerel medyanın o ilin sesi, hafızası, vicdanı olduğunu dile getirdi.

Yerel medyanın önemine değinen Bulut, şunları kaydetti:

"Günümüz Türkiye'sinde yerel medya, belediyeyi, meclisi, seçtiği insanları izliyor. Yerel medya orada bir çevre sorunu varsa onu izliyor, onu ulusala taşıyor. Türkiye sadece Ankara'dan ibaret değil. Ama baktığınızda İstanbul ve Ankara dışında, siyaset ve iş dünyası dışında herhangi bir haber çıkmaz durumda. Bunun sebebi yerel medyaya hem ulusalın bakışı hem de yerel medyanın içinde bulunduğu sorunlar. Yerel medyanın çözülmesi gereken en önemli hususlarından biri ekonomik özgürlük, diğeri örgütlenme. Bu ikisi yapıldığı anda kimseye bağlı kalmaz. Türkiye'de var olan tüm bölgelerde bunları dinleyeceğiz."

Bulut, basın hizmetinin, vatandaş için barınma, güvenlik gibi bir kamu hizmeti, bir anayasal hak olduğunu vurguladı.

Adana, ⁠Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Niğde ve Kahramanmaraş'tan yerel medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen program, panel ve söyleşilerle devam etti.



13.03.2026 15:46:33
