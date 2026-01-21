Adana'da don önleyici pervaneler narenciyeler için çalıştı

İlginizi Çekebilir

Adana

ADANA - Adana'da narenciye çiftçileri, zirai dona karşı tarlalarına kurdukları don önleyici pervaneleri çalıştırarak nöbet tutmaya başladı.

Kentteki narenciye üreticileri, hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altına düşmesinin ardından zirai don riskine karşın önlemler alıyor.

30 ila 60 dekarlık alanda etkili olan her bir pervane, hava sıcaklığı belirlenen değerin altına düştüğünde otomatik olarak çalışmanın yanı sıra elle de çalıştırılabiliyor.

Sistemin aktif hale gelmesiyle oluşan rüzgar, ürünlerin üzerine çiğ düşmesini ve buz tutmasını engelliyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde narenciye çiftçiliği yapan Hüseyin Gençdal, ağaçları ve ürünleri dona karşı korumak için gece başladığı nöbetini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdüğünü söyledi.

Zirai dondan en az zararla kurtulmak için daha önce farklı yöntemler kullandıklarını belirten Gençdal, "Ürünleri korumak için lastik ve pamuk balyası yakılıyordu. Buradan çıkan dumanın havayı ısıtması sağlanırdı. Ancak bunları şu an kullanmıyoruz." dedi.

Gençdal, don önleyici pervanelerle ürünleri koruduklarını dile getirerek, "Pervaneler rüzgar yapıyor. Rüzgar yaptığı sürece de çiğ düşmüyor. Çiğ düşmeyince de ağaçlarda buzlanma olmuyor. Pervaneler soğuk havayı dağıtıyor. Böylece ürünleri korumuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.



