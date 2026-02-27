İlginizi Çekebilir

Adana'da gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tutuklandı
"Küpeli Çoban" aldığı destekle 100 baş hayvan kapasiteli modern çiftlik kuracak
Çimsa'dan 2025'te 3,8 milyar lira net kar
Osmaniye’de Öğrenciler Ramazan geleneğini yaşattı
Osmaniye’ye 25 hekim kadrosu tahsis edildi
Adana'da döviz bürosunun kurşunlanmasına ilişkin 7 kişi tutuklandı
Ege Yapı GYO'nun Kekliktepe projesinde teslim için geri sayım başladı
Adana'da 3 firari hükümlü yakalandı
Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yıldırım, basınla buluştu
Adana'da koruyucu aileler ve evlatları iftar programında buluştu

Adana'da döviz bürosunun kurşunlanmasına ilişkin 7 kişi tutuklandı

Adana

Adana'da döviz bürosunun kurşunlanmasına ilişkin 7 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da döviz bürosuna tabanca ve av tüfekleriyle ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde 23 Şubat'ta M.A.B'ye (46) ait döviz bürosuna gece saatlerinde tabanca ve av tüfekleriyle ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, iş yerinin camlarına çok sayıda mermi ve saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini, olayda kullandıkları aracın plakasının da sahte olduğunu tespit etti.

Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden yola çıkarak, otomobili Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde buldu.

İçinde kimsenin bulunmadığı otomobili uzaktan takibe alan ekipler, bir süre sonra aracın yanına gelen silahlı saldırının şüphelileri Mertcan Ç. (20) ve B.N'yi (16) gözaltına aldı.

Silahlı saldırının diğer zanlısı Kadir A. (20) ve bu kişileri azmettirdiği öne sürülen Necmi A. (27) ile olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Latife D. (20), Eda D. (25), M.İ. (17), Abdülkadir V. (25) ve Kadir T. (27) de operasyonla yakalandı.

Zanlılardan Necmi A'nın, iş yeri sahibi M.A.B'den tehdit ve şantaj yoluyla daha önce para aldığı, ancak devamında istediği parayı alamayınca iş yerini kurşunlattığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Latife D. ve Eda D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli tutuklandı.

Bu arada, döviz bürosuna yönelik silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.



Yurt Dünya 27.02.2026 11:28:17 0
Anahtar Kelimeler: adana'da döviz bürosunun kurşunlanmasına ilişkin 7 kişi tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Beterin Beteri Varmış
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tutuklandı

2

"Küpeli Çoban" aldığı destekle 100 baş hayvan kapasiteli modern çiftlik kuracak

3

Çimsa'dan 2025'te 3,8 milyar lira net kar

4

Osmaniye’de Öğrenciler Ramazan geleneğini yaşattı

5

Osmaniye’ye 25 hekim kadrosu tahsis edildi

6

Adana'da döviz bürosunun kurşunlanmasına ilişkin 7 kişi tutuklandı

7

Ege Yapı GYO'nun Kekliktepe projesinde teslim için geri sayım başladı

8

Adana'da 3 firari hükümlü yakalandı

9

Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yıldırım, basınla buluştu

10

Adana'da koruyucu aileler ve evlatları iftar programında buluştu