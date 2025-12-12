Adana'da ev ve iş yerinde 14 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'da iş yeri ve evde 14 bin 182 uyuşturucu içerikli hap, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.Ö'ye ait (45) merkez Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki iş yeri ve eve operasyon düzenledi.

Adreslerde 14 bin 182 sentetik uyuşturucu hap, 10 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



