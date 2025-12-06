Adana'da evde çıkan ve okul lojmanına sıçrayan yangın söndürüldü

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan ve yanındaki okul lojmanına da sıçrayan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.



Çandırlar Mahallesi'nde Kadir Akyol'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Feke Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin yan tarafındaki okul lojmanına da sıçrayan yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.