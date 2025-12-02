İlginizi Çekebilir

Osmaniyeli milli sporcu Ferit Özdemir’den dünya üçüncülüğü
Osmaniye’de yerleşim yerinde sansar görüntülendi
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı
Biruni Üniversitesinde HIV/AIDS Sempozyumu düzenlendi
Ateşli çocuğa kalın giysiler giydirmek iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor
Isparta'da kas hastası öğretmen azmiyle herkese ilham oluyor
BOM Karting takımı 5 podyum derecesiyle birinciliğini korudu
EY Küresel Tüketici Sağlığı Araştırması yayımlandı
Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ali Kaplan görevine başladı
Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da gazetecilere "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı Eğitimi" verildi

Adana

Adana'da gazetecilere "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı Eğitimi" verildi

ADANA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce basın mensuplarına yönelik "Bir Kare, Bin Kelime: Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı Eğitimi" düzenlendi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda yapılan eğitime, kamu kurumlarının basın ve iletişim birimlerinde çalışan personeller ve basın mensupları katıldı.

Programın açılışında konuşan İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, haber fotoğrafının doğru, etik ve etkili biçimde kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Fotoğrafın habercilikte güçlü bir anlatım aracı olduğunu belirten Yalınız "Haber fotoğrafçılığı yalnızca bir görüntü üretme işi değil, gerçeği, duyguyu ve tanıklığı ölümsüzleştirme sanatıdır. Çekilen tek bir kare bazen uzun bir haberden çok daha etkili olabilir." ifadesini kullandı.

Mersin Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Hacı Mehmet Acar da katılımcılara fotoğrafın teknik ve etik yönlerini anlattı.

Katılımcılar programda fotoğrafçılığın temel ilkeleri, kompozisyon kuralları, görsel habercilikte etik sorumluluklar ve haberin etkisini artıran fotoğraf kullanımına dair uygulamalı bilgiler edindi.

Program, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.



Yurt Dünya 2.12.2025 12:43:58 0
Anahtar Kelimeler: adana'da gazetecilere "basında haber fotoğrafı kullanımı eğitimi" verildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çelik, Osmaniye’nin Tanıtımına Büyük Destek Verdi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniyeli milli sporcu Ferit Özdemir’den dünya üçüncülüğü

2

Osmaniye’de yerleşim yerinde sansar görüntülendi

3

Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı

4

Biruni Üniversitesinde HIV/AIDS Sempozyumu düzenlendi

5

Ateşli çocuğa kalın giysiler giydirmek iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor

6

Isparta'da kas hastası öğretmen azmiyle herkese ilham oluyor

7

BOM Karting takımı 5 podyum derecesiyle birinciliğini korudu

8

EY Küresel Tüketici Sağlığı Araştırması yayımlandı

9

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ali Kaplan görevine başladı

10

Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaralandı