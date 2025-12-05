İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi
Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi
Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor
DenizBank ve ENBD'den Eren Holding'e 400 milyon dolarlık finansman
Mersin'de tekeri kopan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Antalya'da muz bahçelerinde yangın çıktı
Antalya'da "Doğadan Estetiğe: Müdahalesiz Mozaik" söyleşisi düzenlendi
Adana'da IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
Osmaniye'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında konferans düzenlendi
Hatay'da ""En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı

Adana'da "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı

Adana

Adana'da "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı

ADANA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce, Çukurova Üniversitesindeki (ÇÜ) öğrenci topluluklarının başkanlarına yönelik "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen programda, eğitimin geleceğin liderlerinin yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Programın gelecek için önemli bir yatırım olduğunu belirten Beriş, "Topluluk başkanlarımızı geleceğin liderleri olması için doğru değerler, ilkeler ve küresel bir takımın parçası olma bilinci çerçevesinde yetiştirip geliştirmeye, onların yetkinliklerini ve becerilerini artırmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da programın öğrencilere kariyerlerini şekillendirmesi noktasında katkı sağlayacağını ifade etti.

Programın yalnızca bir eğitim programı olmadığını vurgulayan Yalınız, şöyle konuştu:

"Eğitim vizyon geliştirmeyi, öz farkındalık kazanmayı, değer üretmeyi ve ülkesine hizmet etme yolculuğunu destekleyen kapsamlı bir girişim programıdır. Önümüzdeki 6 ay boyunca etik liderlik, iletişimin gücüyle liderlik, kariyer geleceği ve yönetici koçluğu gibi sizleri hem bugüne hem de geleceğe hazırlayacak önemli konular ele alınacaktır. Ayrıca kamu ve özel sektörden alanında öne çıkan isimleri ağırlayarak onların deneyim ve birikimlerinden de istifade edeceğiz."

ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın ise katılımcılara etkili liderlik konusunda sunum yaptı.

Programda, öğrencilere topluluk faaliyetlerinde etkin iletişim kurmaları, liderlik niteliklerini geliştirmeleri ve kurumlarla daha verimli işbirliği yapabilmeleri amacıyla çeşitli sunumlar da gerçekleştirildi.



Yurt Dünya 5.12.2025 14:50:27 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "geleceğin liderleri akademisi" eğitimi başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi

2

Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi

3

Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor

4

DenizBank ve ENBD'den Eren Holding'e 400 milyon dolarlık finansman

5

Mersin'de tekeri kopan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı

6

Antalya'da muz bahçelerinde yangın çıktı

7

Antalya'da "Doğadan Estetiğe: Müdahalesiz Mozaik" söyleşisi düzenlendi

8

Adana'da IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

9

Osmaniye'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında konferans düzenlendi

10

Hatay'da ""En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı