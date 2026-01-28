İlginizi Çekebilir

Adana'da Yeşilay Haftası'na yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi
Adana'da polisten Türk Kızılaya kan bağışı desteği
Türkoğlu Kaymakamı Mercan ve Belediye Başkanı Karaca, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da iki gündür kayıp çocuk için arama çalışması başlatıldı
GÜNCELLEME - Mersin'de silahla kuyumcuyu soyan zanlı yakalandı
Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama
Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu

Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Adana

Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

ADANA - Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Göl kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı Valilik koordinesinde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Devlet Su İşleri ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkılan yapıların kalıntıları, kamyonlarla bölgeden uzaklaştırılıyor.

Vali Mustafa Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, kamuya ait alanların işgallerden arındırılması ve halkın ortak kullanımına kazandırılmasının amaçlandığı çalışmaların süreceğini belirtti.

Yavuz, "Adana'mızın doğal güzelliklerini koruyarak, düzenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmakta kararlıyız. Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Her adımımızda kamu yararını, çevreyi ve vatandaşlarımızı merkeze alacağız." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 28.01.2026 17:50:55 0
Anahtar Kelimeler: adana'da göl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Özgür Özel Osmaniye’ye Geliyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da Yeşilay Haftası'na yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi

2

Adana'da polisten Türk Kızılaya kan bağışı desteği

3

Türkoğlu Kaymakamı Mercan ve Belediye Başkanı Karaca, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Antalya'da iki gündür kayıp çocuk için arama çalışması başlatıldı

5

GÜNCELLEME - Mersin'de silahla kuyumcuyu soyan zanlı yakalandı

6

Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

7

Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

8

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

10

Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu