İlginizi Çekebilir

Burdur'da pres makinesine sıkışan işçi yaralandı
Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
Tarsus Kunduracılar Odası Başkanlığına yeniden Ersin Deveci seçildi
Samandağ'da kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Burdur'da içme suyu isale hattı için sözleşme imzalandı
Adana'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 191 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi
Bucak'ta "Kucaklaşma Zamanı" projesi başladı
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı

Adana'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

Adana

Adana'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

ADANA - Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin özel gösterimi Adana'da gerçekleştirildi.

ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adana Valiliği işbirliğinde kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, filmin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığının bilindiğini ama bunun bir kız çocuğunun sesinden sinemaya yansıtılmasının çok etkileyici olduğunu söyledi.

Salondaki herkesin filmden etkilendiğini belirten Vali Köşger, "Dünya niye bu zulme sağır ve kör anlamıyoruz. Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) olmak üzere herkes elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Bu filmden şunu anladık, İsrail orada hiçbir cana kıymet vermiyor. Orada ne bir masum kız çocuğu ne de bir ambulans görevlisinin hayatı emniyetli değil." diye konuştu.

Köşger, İsrail'in Filistin'de adım adım soykırım uyguladığını ifade ederek, "Dünyanın buna daha fazla sessiz kalmaması lazım. Şimdilik geçici ateşkes sağlandı. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insanların yaşamlarının garanti altına alınması lazım. Tüm dünyanın bunu sağlaması lazım." açıklamasında bulundu.



Yurt Dünya 2.01.2026 20:12:17 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "hind rajab'ın sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oda Seçimleri Yaklaşırken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da pres makinesine sıkışan işçi yaralandı

2

Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü

3

Tarsus Kunduracılar Odası Başkanlığına yeniden Ersin Deveci seçildi

4

Samandağ'da kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

5

Burdur'da içme suyu isale hattı için sözleşme imzalandı

6

Adana'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

7

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 191 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

8

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi

9

Bucak'ta "Kucaklaşma Zamanı" projesi başladı

10

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı