Adana'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

ADANA - Adana'da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 74 noktada eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. 2 bin 305 güvenlik personelinin katıldığı uygulamada, durdurulan araçlar detaylı şekilde kontrol edildi. Sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Vali Mustafa Yavuz, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde katıldığı uygulamada vatandaşların bayramını kutlayarak, sohbet etti.

Vali Yavuz burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın kent merkezinin yanı sıra 15 ilçede gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetlemelerde vatandaşların önerilerini aldıklarını belirten Yavuz, "Onların huzuru ve güvenliği için sahada olduğumuzu ve bundan sonra da sahada olacağımızı ifade ettik. Arkadaşlarımız mahalle mahalle sokak sokak uygulama yapıyor. Adanalı hemşehrilerimizin bize vereceği destekle Adana'nın huzurunun ve güvenliğinin dünden daha iyi olacağı noktasında ümitliyiz. Bugün 831 mahallemizin huzuru ve güvenliği için jandarmamız, emniyetimiz aynı şekilde ilçelerdeki kaymakamlarımızın da bizzat katılımıyla topyekün sahadayız." dedi.

Emniyet ve jandarmayla birlikte bayram tedbirlerinin planlandığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"10 gün boyunca hem asayiş açısından hem trafik açısından tüm unsurlarımızla sahada olacağız. Vatandaşımızın huzuru açısından sevdikleriyle birlikte bayramlarını geçirmesi için bizler çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehirde yaşayan 2,3 milyon hemşehrimizin mutluluğu ve refahı için çalışacağız."