Adana'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

ADANA - Adana Valisi Mustafa Yavuz, kurumların göl ve deniz kenarındaki kaçak yapılaşmayla ilgili çalışmaları ara vermeden hızlı bir şekilde tamamlamasını istediklerini belirtti.

Yavuz, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, şehrin gelişmesine, kalkınmasına, ilerlemesine katkı sağlamak, insanların hak ettiği huzuru ve güvenliği temin etmek için çalışacaklarını söyledi.

Bugüne kadar yapılanların üstüne koyabilmek için çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Vali Yavuz, "Taş üstüne taş koyabilirsek, bu şehrin insanı için bir katkı sağlayabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz." dedi.

Vali Yavuz, kentte devam eden projelerin sonuçlandırılacağını, yeni çalışmalara da yol haritası belirlenerek başlanacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kurumlarımızın, göl ve deniz kenarındaki kaçak yapılaşmayla ilgili çalışmaları ara vermeden hızlı bir şekilde tamamlamasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili yeniden bir değerlendirme yapacağız. Yapılan çalışmaları gözden geçireceğiz. Bu şehrin, halkın kullanımına açılacak yerlerle ilgili bir beklentisi var. Bizim de bu beklentiyi karşılamamız lazım."

Vali Yavuz, kentte 2025 yılında ulaştırma-haberleşme sektöründe 74, eğitim sektöründe 51, turizm sektöründe 25, tarım sektöründe 123, enerji sektöründe 29, sağlık sektöründe 21, konut sektöründe 10 ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 168 olmak üzere toplam 501 projenin yürütüldüğünü belirtti.

Proje bedelleriyle ilgili de bilgi veren Yavuz, 2026'nın çok daha güzel yatırımların yapıldığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Basına kapalı devam eden toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve rektörler de katıldı.



