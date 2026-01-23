Adana'da ilçe emniyet müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Adana'da ilçe emniyet müdürleri, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Yüksel ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflar hakkında bilgi alan Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Yüksel, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" karesine oy veren Yüksel, "Günlük Hayat"ta ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını tercih etti.

- Akyol, 6 kategoride tercihini yaptı

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü Akyol da "Gazze: Açlık" kategorisinde Y.M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini beğendi.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karesine oy veren Akyol, "Günlük Hayat"ta Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını oyladı.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.