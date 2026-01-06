İlginizi Çekebilir

Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü
Alanya'da birisi yenilenen iki okul eğitime kazandırıldı
LG Electronics "Hayatın İçinde Yapay Zeka" yaklaşımını CES 2026'da tanıttı
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2025'in asayiş olaylarını değerlendirdi:
Antalya'da "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu" kuruldu
Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu

Adana

Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu

ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli, aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasına giren Soner Sucu (32), alacak meselesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen Ramazan Can Yıldırım'ı (33) tabancayla vurduktan sonra aynı silahla başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese giden ekipler, Sucu'nun hayatını kaybettiğini, Yıldırım'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

Hastaneye kaldırılan Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Yurt Dünya 6.01.2026 19:07:10 0
Anahtar Kelimeler: adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü

2

Alanya'da birisi yenilenen iki okul eğitime kazandırıldı

3

LG Electronics "Hayatın İçinde Yapay Zeka" yaklaşımını CES 2026'da tanıttı

4

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2025'in asayiş olaylarını değerlendirdi:

5

Antalya'da "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu" kuruldu

6

Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu

7

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

8

Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı

9

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

10

Yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak