Adana

Adana'da IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

ADANA - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, vizyonlarının, emeği daha katma değerli hale getirirken toprağa, doğaya, kültüre sahip çıkmak ve modern teknolojiler, yenilikçi yaklaşımlarla kırsal alanları kalkındırmak olduğunu belirtti.

Antalyalı, Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki bir otelde gerçekleştirilen IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda, kenti hem tarımda hem kırsal kalkınmada yeni bir seviyeye taşımak istediklerini söyledi.

IPARD programıyla üretimi ve insanı merkeze alan planlı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışını ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Antalyalı, "Geçen yıl program kapsamını 42 ilden 81'e çıkardık. Program kapsamında 2 milyar avroluk hibe verdik. 26 bin proje uygulandı. Devletimiz 700 milyon avro vergi muafiyeti sağladı. Bizim projelerimizde vergi muafiyeti de var. Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleşti." diye konuştu.

Antalyalı, ihracatı arttırmak ve insana yerinde istihdam imkanı oluşturmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

Üretimi Avrupa Birliği standartlarında kaliteli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Antalyalı, "Vizyonumuz, emeği daha katma değerli hale getirirken toprağımıza, doğamıza, kültürümüze sahip çıkmak ve modern teknolojiler, yenilikçi yaklaşımlarla kırsal alanları kalkındırmak. Programı, 81 ile çıkarmamız sebebiyle daha dengeli bir kırsal kalkınma hamlesi olarak uygulayacağız." dedi.

Program kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Antalyalı, tarım sektöründe son 23 yılda 112 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini, bunu daha da arttırmak istediklerini kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt da IPARD III programının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından uzmanlar, katılımcıları IPARD III programı konusunda bilgilendirdi.



