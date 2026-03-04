İlginizi Çekebilir

Şipal, MÜSİAD İl Temsilcisi Olarak Atandı
Adana'da Seyhan Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Aras Kargo "Gaziantep Transfer Merkezi"ni hayata geçirdi
Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı
Obezite birçok kronik hastalığın temelini oluşturuyor
Akdeniz ilçesinde basketbol kursları sürüyor
Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş kendisine mektup yazan öğrencilerle buluştu
HDI Sigorta, 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi
Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Adana

Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yusuf Çelik (39), dün sabah saatlerinde sahibi olduğu Mıdık Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde bulunduğu sırada bir kişi iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp kaçtı.

Saldırıda ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Polis ekipleri, firari cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.



Yurt Dünya 4.03.2026 13:44:32 0
Anahtar Kelimeler: adana'da yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Daha Ne Kadar İnsan Ölecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Şipal, MÜSİAD İl Temsilcisi Olarak Atandı

2

Adana'da Seyhan Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

3

Aras Kargo "Gaziantep Transfer Merkezi"ni hayata geçirdi

4

Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı

5

Obezite birçok kronik hastalığın temelini oluşturuyor

6

Akdeniz ilçesinde basketbol kursları sürüyor

7

Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı

8

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş kendisine mektup yazan öğrencilerle buluştu

9

HDI Sigorta, 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi

10

Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü