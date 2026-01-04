İlginizi Çekebilir

BYD küresel yeni enerjili ve elektrikli araç pazarının zirvesine yerleşti
Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi
Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada
Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi
Antalya'da eşi ve kızını öldüren kişi polise teslim oldu
Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı
Mersin'de park halindeki kamyonet ve otomobil yandı
Osmaniye'de eğitim müzesine dönüştürülen 86 yıllık okul geçmişe yolculuk yaptırıyor
Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi yeniden ihya ediliyor
Türkiye'nin elma bahçesi Isparta'da zirai dona karşı yerli çeşitler geliştiriliyor

Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada

Adana

Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada

ADANA - Adana’nın Yüreğir ilçesinde 2 zanlının bir iş yerinin camına kaldırım taşı atarak zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

PTT Evleri Mahallesi'nde özel günler için organizasyon hizmeti sunan Burcu Uğur, 1 Ocak'ta iş yerine gittiğinde camların zarar gördüğünü fark etti.

Güvenlik kamerası kaydını inceleyen Uğur, yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen 2 zanlının gece saatlerinde iş yerinin camlarına kaldırım taşı atıp kaçtığını gördü.

Polis merkezine giden Uğur'un şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Burcu Uğur, gazetecilere, iş yeri sahibiyle tavanın su alması nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.

Saldırının bu nedenle gerçekleştirildiğini savunan Uğur, şöyle konuştu:

"Tesadüfen sabah iş yerimize geldiğimizde camın kırıldığını gördük. Kamera kayıtlarını incelediğimizde şüphelilerin iş yeri sahibinin evinden çıktığını gördük. Araçla dükkanın önüne gelip kendi aralarında konuşuyorlar. Sonrasında gidip tekrar geri geliyorlar. Taşları cama fırlatıp kaçıyorlar ve yine eve giriyorlar. Bugün taş atan, yarın silah da sıkabilir. Emniyete bildirdik. Yasal tüm haklarımızı kullanacağız."



Yurt Dünya 4.01.2026 18:10:49 0
Anahtar Kelimeler: adana'da yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Çalışıyor, Biz İzliyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

BYD küresel yeni enerjili ve elektrikli araç pazarının zirvesine yerleşti

2

Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi

3

Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada

4

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi

5

Antalya'da eşi ve kızını öldüren kişi polise teslim oldu

6

Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı

7

Mersin'de park halindeki kamyonet ve otomobil yandı

8

Osmaniye'de eğitim müzesine dönüştürülen 86 yıllık okul geçmişe yolculuk yaptırıyor

9

Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi yeniden ihya ediliyor

10

Türkiye'nin elma bahçesi Isparta'da zirai dona karşı yerli çeşitler geliştiriliyor