İlginizi Çekebilir

Android YazarkasaPOS Vestel bayilerinde satışa sunuldu
Antalya'da 10. Tematik Kış Kampı "Eğitimciler" temasıyla başladı
Hatay'da önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı
Antalya'da "Aşırı Yağış Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
Kadın girişimcinin tavuk çiftliği kurma hayali devlet desteğiyle gerçeğe dönüştü
Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı
Aladağ ilçesinde sis etkili oldu
Hatay'da devrilen otomobildeki bebeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Adana'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu
Gıda okuryazarlığının eksikliği sofradaki riski artırıyor

Adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletli adli kontrol şartıyla salıverildi

Adana

Adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletli adli kontrol şartıyla salıverildi

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafikte çıkan tartışmada işçi servisinin camını kaskıyla kıran motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Cemalpaşa Mahallesi'nde motosikletli Aydın B. (39) ile işçi servisinin sürücüsü Dursun Y. (52) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Servis kapısının camını kaskıyla kıran Aydın B, araçtaki işçilerin tepki göstermesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

Şikayet üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosiklet sürücüsünün, servis aracının camını kırması bir işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Yurt Dünya 26.01.2026 11:17:14 0
Anahtar Kelimeler: adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletli adli kontrol şartıyla salıverildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Bu İnatlık Neden?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Android YazarkasaPOS Vestel bayilerinde satışa sunuldu

2

Antalya'da 10. Tematik Kış Kampı "Eğitimciler" temasıyla başladı

3

Hatay'da önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı

4

Antalya'da "Aşırı Yağış Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

5

Kadın girişimcinin tavuk çiftliği kurma hayali devlet desteğiyle gerçeğe dönüştü

6

Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı

7

Aladağ ilçesinde sis etkili oldu

8

Hatay'da devrilen otomobildeki bebeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

9

Adana'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

10

Gıda okuryazarlığının eksikliği sofradaki riski artırıyor