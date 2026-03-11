İlginizi Çekebilir

Garanti BBVA BonusFlaş'ı yeniledi
Burdur'da kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı
Adana'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı
Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından
Isparta'da trafik kazasında yaralanan kişinin kopan bacağı yerine dikildi
Adana'da 50 fidan toprakla buluşturuldu
Hatayspor evinde maglup:1-2

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

Adana

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

ADANA - Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 37 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak ürün bulunduğu belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda kaçak 525 bin 300'ü tütün doldurulmuş 932 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 863 kilogram kıyılmış tütün, 163 kilogram nargile tütünü, 5 bin 394 paket sigara, 1555 ısıtılmış sigara, 362 puro, 405 elektronik sigara, 55 elektronik sigara likidi, 101 cinsel içerikli ürün, sigara sarma makinesi ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Yurt Dünya 11.03.2026 11:32:59 0
Anahtar Kelimeler: adana'da kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Belen’in “Gül” Gibi Başkanı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Garanti BBVA BonusFlaş'ı yeniledi

2

Burdur'da kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

3

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı

4

Adana'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

5

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6

Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı

7

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından

8

Isparta'da trafik kazasında yaralanan kişinin kopan bacağı yerine dikildi

9

Adana'da 50 fidan toprakla buluşturuldu

10

Hatayspor evinde maglup:1-2