Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Çukurova ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 bin 500 paket ısıtılmış tütün ürünü, 102 elektronik sigara ve 15 şişe içki ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.