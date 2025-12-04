İlginizi Çekebilir

Adana'da kamyonete ve iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki çocuk öldü
Osmaniye'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Osmaniye’de 3 Araç Birbirine Girdi: 2 Ölü, 7 Yaralı
Yapı Kredi FRWRD Global 25 Demo Day etkinliği yapıldı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
IAEE MECA 2025 Konferansı'nda enerji dönüşümü politikaları masaya yatırıldı
Bozyazı'da evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de komşusu ve oğlu ile büfeciyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
Mersin'de üstünden atlamaya çalıştığı zincir bariyerlere bisikleti takılan sürücü yaralandı

Adana'da kamyonete ve iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki çocuk öldü

Adana

Adana'da kamyonete ve iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki çocuk öldü

ADANA - Adana'da park halindeki kamyonete ve bir iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Çınar K. (14) idaresindeki 33 AJG 585 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Adana-Karataş kara yolunda park halindeki 01 GK 774 plakalı kamyonete ve bir iş yerinin duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücü ile araçtaki Bünyamin Serin'i (15) hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.




Yurt Dünya 4.12.2025 23:42:16 0
Anahtar Kelimeler: adana'da kamyonete ve yerinin duvarına çarpan otomobildeki çocuk öldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da kamyonete ve iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki çocuk öldü

2

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

3

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

4

Osmaniye’de 3 Araç Birbirine Girdi: 2 Ölü, 7 Yaralı

5

Yapı Kredi FRWRD Global 25 Demo Day etkinliği yapıldı

6

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

7

IAEE MECA 2025 Konferansı'nda enerji dönüşümü politikaları masaya yatırıldı

8

Bozyazı'da evde çıkan yangın söndürüldü

9

Mersin'de komşusu ve oğlu ile büfeciyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

10

Mersin'de üstünden atlamaya çalıştığı zincir bariyerlere bisikleti takılan sürücü yaralandı