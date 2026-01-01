İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da kargo firması sorumlusunun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kargo firmasının şube müdürünün tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Aralık'ta bir kargo şirketinin Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki şubesinin müdürü Kamil Çelik'i (31) tabancayla öldürüp kaçan zanlının kimliğini belirledi.

Polis ekipleri, firari cinayet zanlısı Mehmet Fırat Y'yi (20) merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yakaladı, olaya karıştığı iddia edilen şüpheli Ömer D'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kargo şubesinde Mehmet Fırat Y. tarafından tabancayla yaralanan Kamil Çelik, sağlık ekibince kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Çelik'in, şüphelilerin kargolamak istediği kolilerde kaçak sigara olduğunu görmesinin ardından polise ihbarda bulunması nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.



