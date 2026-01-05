Adana'da kask takarak girdiği apartmanın damındaki kuşları çalan zanlı kamerada

ADANA - Adana'nın Sarıçam ilçesinde kask takarak girdiği apartmanın damında hobi amaçlı beslenen kuşları çalan zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Osmangazi Mahallesi'ndeki apartmana 1 Ocak'ta giren şüpheli, asansörle dama çıkıp Uğur Kaygısız'ın kafesindeki 2 keklik ve 4 güvercini çaldı.

Kask takarak yüzünü gizleyen zanlının binadaki hareketleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis merkezine giden Kaygısız'ın şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaygısız, gazetecilere, gece işten geldikten sonra hobi amaçlı beslediği kuşlarının kafeste olmadığını fark ettiğini söyledi.

Kafesin zorla açıldığını dile getiren Kaygısız, şöyle konuştu:

"Kamera kayıtlarında kask takan kişinin asansör kabinindeyken idrarını yaptığı, ardından dama çıkıp kuşlarımı montunun içine sıkıştırarak götürdüğünü gördük. En büyük sevincimiz o saatlerde aileler ve çocukların apartmanda onunla denk gelmemesi. Belki de onlara da zarar verebilirdi. Şikayetçiyiz, gereken bilgileri polislere verdik. Ekipler bizden görüntüleri aldı. Kuşlarımı geri getirsin."