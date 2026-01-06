Adana’da kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj gölünde bulundu

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu.

Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden 4 gün önce ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Hasan Hüseyin Gaygısız (21) için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Gaygısız'ın Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde yürürken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Bunun üzerine bölgede bulunan ormanlık alanda ve Seyhan Baraj Gölü çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Aramalar sırasında, ormanlık alanda ve göl kenarında gence ait çanta ve defterlerin bulunması üzerine, AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından gölde arama yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu Gaygısız'ın cesedi gölde bulundu.

Sudan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



