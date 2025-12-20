Adana'da kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişi dere kıyısında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kayıp olarak aranan 72 yaşındaki zihinsel engelli kişinin cesedi dere kıyısında bulundu.

Sevinçli Mahallesi'ndeki dere kıyısında ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, cesedin Saygeçit Mahallesi'ndeki evinden 6 Aralık'ta ayrılan ve yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan Vahit Şentuna'ya (72) ait olduğunu belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Şentuna'nın cenazesi İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ailesinin haber alamadığı bir çocuk babası Şentuna için jandarma, polis, AFAD ve çeşitli derneklerin ekiplerince 6 Aralık'ta arama çalışması başlatılmıştı.



