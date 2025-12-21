Adana'da Kıbrıs gazisi Ramazan Kula'nın cenazesi defnedildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ramazan Kula'nın cenazesi toprağa verildi.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kula'nın naaşı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünden helallik alınmasının ardından Bağtepe Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene Kula'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ve vatandaşlar da katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Kula'nın naaşı defnedildi.