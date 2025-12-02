İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" sergisi açıldı

ADANA - Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" tekstil sanatı sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Fazilet Ceyhanlı tarafından, çaydan elde edilen vegan derilerden hazırlanan sergi, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde açıldı.

Ceyhanlı, AA muhabirine, sergideki çalışmaların iki zıt meteryali buluşturan kavramsal bir kurgu üzerine inşa edildiğini söyledi.

Sergiyi açtığı için mutlu olduğunu dile getiren Ceyhanlı, "Bu sergide yapay elyaflarla tamamen organik bir dokudan elde ettiğim biyomalzemeyi bir araya getirdim. Kurgulamak istediğim şey, insanların rüyalarındaki karakterleriyle gerçek hayattaki kimliklerinin zaman zaman zıtlık taşımasıydı. Bu durum çoğu zaman bir giz olarak kalır. Serginin adı da bu düşünceden geliyor." dedi.

Sergi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.



