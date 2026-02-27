İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da koruyucu aileler ve evlatları iftar programında buluştu

ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce verilen iftarda koruyucu aileler ve evlatları bir araya geldi.

Müdürlük tarafından Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonunun (DAİMFED) katkılarıyla bir otelde 18. Geleneksel İftar Programı düzenlendi.

Vali Mustafa Yavuz, programda yaptığı konuşmada, kentte koruyucu aile sayısında yükseliş olduğunu söyledi.

Koruyucu ailelerin toplumun vicdanı olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Adana'nın plakası 01 dolayısıyla Adana'ya yakışan birinci olmaktır. O açıdan sizlere İstanbul'u da geride bırakıp birinciliğe adım adım ilerlemek yakışır. 371 koruyucu ailemiz bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz olan 484 evladımıza kucak açtılar, yuvalarını açtılar, gönüllerini açtılar ve onları sımsıcak sarmaladılar. Onların hakkını ödeyemeyiz."

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de her gün gelişen, her gün büyüyen çok büyük bir aile olduklarını dile getirdi.

Tüzmen, nüfus istatistiklerine ve aile yapısının korunmasına dikkati çekerek, "İstatistiklerde nüfus artış oranlarının gerilemesi, nüfusumuzun artık eskisi kadar genç olmadığı görülüyor. Bunu tersine doğru çevirmek için çekirdek aileyi sağlam tutmamız lazım. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa ülke sağlam olur." dedi.



