İlginizi Çekebilir

Şipal, MÜSİAD İl Temsilcisi Olarak Atandı
Adana'da Seyhan Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Aras Kargo "Gaziantep Transfer Merkezi"ni hayata geçirdi
Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı
Obezite birçok kronik hastalığın temelini oluşturuyor
Akdeniz ilçesinde basketbol kursları sürüyor
Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş kendisine mektup yazan öğrencilerle buluştu
HDI Sigorta, 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi
Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Adana

Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

ADANA - Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu, bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar yola ve araçların üstüne devrildi, merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, okulun bahçesine güvenlik şeridi çekti.

Ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için de çalışma başlattı.



Yurt Dünya 4.03.2026 14:15:00 0
Anahtar Kelimeler: adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Daha Ne Kadar İnsan Ölecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Şipal, MÜSİAD İl Temsilcisi Olarak Atandı

2

Adana'da Seyhan Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

3

Aras Kargo "Gaziantep Transfer Merkezi"ni hayata geçirdi

4

Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı

5

Obezite birçok kronik hastalığın temelini oluşturuyor

6

Akdeniz ilçesinde basketbol kursları sürüyor

7

Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı

8

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş kendisine mektup yazan öğrencilerle buluştu

9

HDI Sigorta, 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi

10

Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü