Adana

Adana'da metruk inşaatın ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti

ADANA - Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde, metruk bir inşaatın ikinci katından bodrum katta biriken yağmur suyuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Y.K, Huzurevleri Mahallesi'ndeki metruk inşaatta arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada ikinci kattan bodrumda biriken yağmur suyuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 metre derinlikteki sudan çıkarılan M.Y.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

M.Y.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



28.01.2026 22:23:52
