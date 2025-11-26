İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da öğrencilerin Atatürk büstünü yağmurdan korumaya çalışması kamerada

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrencilerin okuldaki Atatürk büstünün yağmurda ıslanmaması için şemsiye tutması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Zahit Çetin İlkokulu'nda eğitim gören iki öğrenci, dün teneffüs zili çaldıktan sonra bahçeye çıktıklarında Atatürk büstünün yağıştan etkilenmemesi için üstüne şemsiye tuttu.

Arkadaşlarının davranışından etkilenen diğer öğrenciler de şemsiyelerini açıp büstü yağmurdan korumaya çalıştı.

Dersin başlamasıyla sınıflarına dönen öğrencilerin davranışı, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Yurt Dünya 26.11.2025 15:27:09 0
