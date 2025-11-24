İlginizi Çekebilir

Adana'da Öğretmenler Günü'nde şehit olan polis memuru adını taşıyan okulda anıldı

Adana'da Öğretmenler Günü'nde şehit olan polis memuru adını taşıyan okulda anıldı

ADANA - Adana'da 2017'de trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede Öğretmenler Günü'nde şehit olan polis memuru Arda Can için adının verildiği okulda anma programı düzenlendi.

Kozan ilçesindeki Şehit Arda Can Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda şehidin özgeçmişi okundu.

Can ve merhum öğretmenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunulan programda katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

Programa, şehidin ailesinin yanı sıra Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik de katıldı.

Adana'da 9 Haziran 2017'de göreve giderken kullandığı motosikletin taksiyle çarpışması sonucu yaralanan polis memuru Arda Can, tedavi gördüğü hastanede 24 Kasım 2017'de şehit olmuştu.



