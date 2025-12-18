Adana'da "Okulum Renklensin" projesinin protokolü imzalandı

ADANA - Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) arasında hazırlanan "Okulum Renklensin" projesinin protokolü imzalandı.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ile ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, rektörlükte düzenlenen törenle protokolü imzaladı.

Protokole göre, ilçedeki dezavantajlı mahallelerde bulunan anaokulu ve ilkokulların zemininin üniversitede faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin desteğiyle boyanacağı ve bu kısımların oyun ile öğrenme alanına dönüştürüleceği bildirildi.

