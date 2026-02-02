İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da ortaokul öğrencilerinden Türk bayraklı koreografi

ADANA - Adana'da yarıyıl tatilinin ardından dersbaşı yapan ortaokul öğrencileri, Türk bayraklarıyla koreografi oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması üzerine merkez Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, okula ellerinde Türk bayraklarıyla gitti.

Bu kapsamda koreografi hazırlayan öğrenciler, sanatçı Esat Kabaklı'nın "Bu Bayrak" eseri eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla çeşitli figürler sergiledi.

Gösteriyi izleyen diğer öğrenciler ile öğretmenler, Türk bayraklarını sallayarak onlara destek verdi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Özgür Kavalcı, AA muhabirine, çeşitli konularda çocukların dikkatini çekmek için daha önce de gösteriler düzenlediklerini söyledi.

Türk bayrağının vatanın her bir ferdi için vazgeçilmez olduğunu belirten Kavalcı, "Bayrak sevgisini çocuklarımıza aşılamak için bu koreografiyi gerçekleştirdik." dedi.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Ayten Ay da Türk bayrağının bağımsızlığın sembolü olduğunu anlatarak, "Buna benzer projelerimiz vardı. Hazırlamak bizim için zor olmadı. Tatildeyken medyada bayrakla ilgili daha çok paylaşım olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığının da ilk konusunun bu olduğunu öğrenince öğretmenlerimizle iletişime geçip bununla alakalı koreografiyi tekrar hazırlamak istedik." diye konuştu.

Öğrencilerden Merve Nergiz de hazırladıkları gösteriyle Türk bayrağının vatan için önemini gösterdiklerini kaydetti.



Yurt Dünya 2.02.2026 13:34:27 0
Anahtar Kelimeler: adana'da ortaokul öğrencilerinden türk bayraklı koreografi

