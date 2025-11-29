İlginizi Çekebilir

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Adana

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki restoranda iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a kimliği belirlenemeyen motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda Durmaz ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



