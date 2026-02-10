İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da restoranda öldürülen gencin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı

ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 18 yaşındaki Halil İbrahim Meşe'nin bir restoranda tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki restoranda 25 Ocak'ta Meşe'nin tabancayla başından vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında arkadaşı S.Ç'yi (19) gözaltına aldı.

Elindeki tabancayı incelediği sırada kazara ateş aldığını öne süren zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Maktulün annesi Gülfüz Bilgiç, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, restoranda oğluyla bulunan herkesin şüpheli olduğunu savundu.

Bilgiç, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediğini söyledi.



