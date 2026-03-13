İlginizi Çekebilir
Adana'da sağanak nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde sağanak nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Pozantı Belediyesinden yapılan açıklamada şubat ayında etkili olan sağanak nedeniyle Kamışlı Mahallesi Kapuzağızı Aksu mevkisindeki köprünün hasar aldığı hatırlatıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hasar alan köprüde çalışma yapıldığı ve yolun yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.