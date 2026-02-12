Adana'da şarampole yuvarlanan tırdaki 2 kişi yaralandı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde tırın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek Tüneli mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 FB 778 plakalı tır, refüjdeki beton bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Araçtaki 2 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bariyerin çevreye savrulması nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik kontrollü sağlanıyor.