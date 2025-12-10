İlginizi Çekebilir

Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri satışa sunuldu
Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi tanıtıldı
Prometeon 2025 Dakar şampiyonu Macik ile işbirliğini yeniledi
Karmod'dan İngiltere'ye özel hazır konteyner ofis
Oyuncu Levent Özdilek'in annesinin cenazesi Mersin'de defnedildi
Burdur Valisi Bilgihan Gölhisar'da köyleri ziyaret etti
Adana'da "2023 Türkiye Sismik Dizisinin Ardından Çalıştayı" yapıldı
Yeniköy Kemerköy Enerji'nin ağaçlandırma çalışmalarına OGM'den takdir belgesi
Kayseri'de öldürülen apartman görevlisinin eşi Kahramanmaraş'ta defnedildi
Stajyer öğrencilere, enfeksiyon ve iş güvenliği eğitimi

Adana'da "Sayeban Gençlik Kitap Kahve" projesi hizmete girdi

Adana

Adana'da "Sayeban Gençlik Kitap Kahve" projesi hizmete girdi

ADANA - Adana'da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün hibe desteğiyle "Sayeban Gençlik Kitap Kahve" projesi hizmete girdi.

Sayeban Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Biçer, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki açılışta, projeyle gençlerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunmayı hedeflediğini söyledi.

Kitap kahvede Kur'an-ı Kerim, Osmanlı Türkçesi, değerler eğitimi, okuma kültürünü geliştirme ve aile eğitimleri gibi faaliyetler planladıklarını belirten Biçer, "Gönüllü eğitimciler rehberliğiyle milletin menfaatini şahsi menfaatinden üstün tutan, kültür ve tarih bilinci olan, evrensel değerleri kendi milli ve manevi değerleriyle bütünleştirmiş ve çağın gereksinimlerinin farkında olan, değişime ve gelişime açık gençler yetiştirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Biçer, proje kapsamında ayrıca grafik tasarım eğitimleri, geziler, kitap tahlilleri, iyilik atölyeleri ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde fidan dikim etkinlikleri yapılacağını kaydetti.

Açılışa, Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Kızıl, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Mehmet Ali Öztürk, Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençler katıldı.



Yurt Dünya 10.12.2025 15:57:37 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "sayeban gençlik kitap kahve" projesi hizmete girdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Teleferik Osmaniye’ye Yakışır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri satışa sunuldu

2

Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi tanıtıldı

3

Prometeon 2025 Dakar şampiyonu Macik ile işbirliğini yeniledi

4

Karmod'dan İngiltere'ye özel hazır konteyner ofis

5

Oyuncu Levent Özdilek'in annesinin cenazesi Mersin'de defnedildi

6

Burdur Valisi Bilgihan Gölhisar'da köyleri ziyaret etti

7

Adana'da "2023 Türkiye Sismik Dizisinin Ardından Çalıştayı" yapıldı

8

Yeniköy Kemerköy Enerji'nin ağaçlandırma çalışmalarına OGM'den takdir belgesi

9

Kayseri'de öldürülen apartman görevlisinin eşi Kahramanmaraş'ta defnedildi

10

Stajyer öğrencilere, enfeksiyon ve iş güvenliği eğitimi