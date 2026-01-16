İlginizi Çekebilir

Türkiye'de ilk fidanı 55 yıl önce dikilen avokadonun üretimi katlanarak artıyor
Türk Kızılay bu yıl da 3 milyon üniteden fazla kan bağışına ulaşmayı hedefliyor
Ürettiği elektrikli süpürgeleri yaklaşık 50 ülkeye satıyor
DS Automobiles 4 özel başkanlık otomobilini Retromobile Fuarı'nda sergileyecek
Şişecam'dan 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı
Türkiye'nin 4 yerli karanfil çeşidi 37 ülkeye ihraç ediliyor
Akbank, MIF kapsamında ADB ile yapılan ortak yatırımla destek temin etti
Türk profesör, Polonya ekibi Cracovia'ya asbaşkan oldu
Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı 20 milyar dolar
Gribe yakalanan risk gruplarının erken dönemde hekime başvurması önemli

Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı

Adana

Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da hafif ticari araç almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden bir kişi, hafif ticari aracını 1 milyon 50 bin liraya satmak için internet sitesinde ilan verdi.

Bu kişiyle iletişime geçen şüpheli, aracı 1 milyon liraya almak için anlaştı.

Daha sonra şüpheli, fotoğraflarını elde ettiği aracı kendisine ait gibi göstererek internette yeni bir ilan verdi.

Adana'da yaşayan ve aracı almak isteyen müşteri M.E.R'nin vekalet verdiği arkadaşı ile aracın sahibini Ankara'daki bir noterde buluşturan zanlı, 1 milyon lira satış bedelinin istediği bir banka hesabına yatırılmasını sağladı.

Aracın devir işlemi sırasında dolandırıldıklarını anlayan kişilerin ihbarı üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince araştırma başlatıldı.

- 4 kentte operasyon düzenlendi

Ekipler, "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullananlara yönelik Adana, İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te düzenlediği operasyonda şüpheliler M.A. (28), Ö.T. (26), H.D. (23), S.D. (31), B.Ç. (27), E.Ç. (27) ve A.K'yi (28) yakaladı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada zanlıların, müştekinin parasının yarısını banka hesabından çektiği, kalanını da kripto hesaba aktardığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin üzerine kayıtlı olan ve suç geliriyle alındığı değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Yurt Dünya 16.01.2026 11:37:20 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oto Tamir İşi Bitiyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türkiye'de ilk fidanı 55 yıl önce dikilen avokadonun üretimi katlanarak artıyor

2

Türk Kızılay bu yıl da 3 milyon üniteden fazla kan bağışına ulaşmayı hedefliyor

3

Ürettiği elektrikli süpürgeleri yaklaşık 50 ülkeye satıyor

4

DS Automobiles 4 özel başkanlık otomobilini Retromobile Fuarı'nda sergileyecek

5

Şişecam'dan 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı

6

Türkiye'nin 4 yerli karanfil çeşidi 37 ülkeye ihraç ediliyor

7

Akbank, MIF kapsamında ADB ile yapılan ortak yatırımla destek temin etti

8

Türk profesör, Polonya ekibi Cracovia'ya asbaşkan oldu

9

Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı 20 milyar dolar

10

Gribe yakalanan risk gruplarının erken dönemde hekime başvurması önemli