İlginizi Çekebilir

Hatayspor, Taylan Özgün'ü transfer etti
Adana'da şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine ev hediye edildi
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 225 öğrenciye uygulamalı eğitim
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya'da TGSP'nin eğitim programında konuştu:
Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Antalya'da düzenlenen "TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" etkinliklerle sürdü
Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:
Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi

Adana'da şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine ev hediye edildi

Adana

Adana'da şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine ev hediye edildi

ADANA - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2024 yılında uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine, Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ev hediye edildi.

Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde, hayırsever vatandaşların destekleriyle inşa edilen konut, Feke ilçesi Kaşaltı Mahallesi'nde düzenlenen törenle şehit ailesine teslim edildi.

Törende konuşan Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şehidin kıymetli ailesine sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri olduğunu ifade etti.

Şehidin babası Selim Akgül de destek veren herkese teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Akgül, Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 2024 yılında uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olmuştu.



Yurt Dünya 4.02.2026 23:05:40 0
Anahtar Kelimeler: adana'da şehit polis memuru mustafa akgül'ün ailesine ev hediye edildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hatayspor, Taylan Özgün'ü transfer etti

2

Adana'da şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine ev hediye edildi

3

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 225 öğrenciye uygulamalı eğitim

4

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya'da TGSP'nin eğitim programında konuştu:

5

Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

6

Antalya'da düzenlenen "TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" etkinliklerle sürdü

7

Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

8

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı

9

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:

10

Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi