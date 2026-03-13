Adana'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

ADANA - Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerin bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Mustafa Gökboğa ve personeller, Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin kabirlerine yönelik bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Gökboğa, vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerin hatırasını yaşatmanın, kabirlerine ve emanetlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Devletin şefkat ve vefa duygusunu her alanda yaşatmaya çalıştıklarını kaydeden Gökboğa, "Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen bu çalışma kapsamında ilimizde de şehit kabirlerimizin temizlik, bakım ve düzenlemelerini gerçekleştirdik. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, onların emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

