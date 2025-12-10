İlginizi Çekebilir

Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi tanıtıldı

ADANA - Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan çalışmalar düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Merkez Müdürü Ali Kabukcu, programda, amaçlarının vatandaşların mesleki becerilerini geliştirmek ve bireylerin potansiyelini keşfedip kendini geliştirebileceği ortamları yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında sunumlar yapılan programda aşçılık, kuaförlük, dikiş, seramik ve el sanatları gibi kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı ürün ve eserlerden oluşan sergi açıldı.

Programa, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ile davetliler katıldı.



