İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Hatay'da bir evde ruhsatsız 8 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi
Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın yayılmadan söndürüldü
Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:
İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından
GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Adana

Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

ADANA - Adana'da seyir halindeyken alev alan ve sürücüsünün inmesinin ardından kontrolsüz şekilde ilerlediği bulvarda refüje çarparak duran otomobildeki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücüsünün inmesinin ardından kontrolsüz şekilde bulvarda bir süre ilerleyen otomobil, daha sonra refüje çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.



Yurt Dünya 29.11.2025 23:08:13 0
Anahtar Kelimeler: adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

2

Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

3

Hatay'da bir evde ruhsatsız 8 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi

4

Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın yayılmadan söndürüldü

5

Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

6

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

7

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

8

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:

9

İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından

10

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı