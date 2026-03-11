Adana'da sığır balıkçılı beslenirken görüntülendi

ADANA - Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Yumurtalık Lagünü Milli Parkı'nda sığır balıkçılı, avladığı kurbağayla görüntülendi.

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme alanlarından biri olan milli park, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Parktaki gözlemlenen türler arasında sığır balıkçılı kuşu da yer alıyor.

Sığır balıkçılı, avladığı kurbağayla beslenirken görüntülendi.