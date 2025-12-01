İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de silahlı pusu girişimi kamerada: 3 şüpheli tutuklandı
Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı
Mersin'de Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı 14 Ocak'ta başlayacak
Quick Finansall toplantısı Elazığ'da gerçekleştirildi
Antalya’da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Adana'da 15 yeni ambulans hizmete girecek
Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği
Mersin'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücü denetlendi
Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı

Adana

Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu baba tutuklandı.

Yenibey Mahallesi'ndeki sokakta 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedilmesine ilişkin dün İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu baba Abdurrahman B'nin (33) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ailesiyle yürüyen kız çocuğunun babası tarafından darbedildiği anlara ilişkin dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı Abdurrahman B'yi Şehitduran Mahallesi'nde yakalamıştı.



Yurt Dünya 1.12.2025 19:05:12 0
Anahtar Kelimeler: adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de silahlı pusu girişimi kamerada: 3 şüpheli tutuklandı

2

Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı

3

Mersin'de Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı 14 Ocak'ta başlayacak

4

Quick Finansall toplantısı Elazığ'da gerçekleştirildi

5

Antalya’da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

6

Adana'da 15 yeni ambulans hizmete girecek

7

Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

8

Mersin'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

9

Antalya'da bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücü denetlendi

10

Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi