İlginizi Çekebilir

Türk satrancı altyapıya verilen önemin meyvelerini topluyor
Doğu Akdeniz'den yaş meyve ve sebze ihracatına önemli katkı
Antalya'daki 5 antik kentin endemik bitkileri ziyaretçilere tanıtılıyor
Vodafone, Brawl Stars oyunu üzerinden 5G farkını deneyimletti
Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı
Adana'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Hatay'da sahte döviz ve altın bulunan otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
Görme sağlığının korunmasında erken tanı ve düzenli muayene kritik rol oynuyor
Antalya'da dağda mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

Adana

Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patladığı caddede çukur meydana geldi, bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle yolda çukur ve su birikintisi oluştu.

Caddenin yanı sıra tazyikli suyun aktığı Narlıca Mahallesi'nin bazı sokaklarında ulaşım olumsuz etkilendi.

Bazı vatandaşlar, ara sokaklarda biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ASKİ ekipleri, onarım çalışması başlattı.



Yurt Dünya 10.01.2026 10:53:44 0
Anahtar Kelimeler: adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Türkiye Böyle Bir Veda Görmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türk satrancı altyapıya verilen önemin meyvelerini topluyor

2

Doğu Akdeniz'den yaş meyve ve sebze ihracatına önemli katkı

3

Antalya'daki 5 antik kentin endemik bitkileri ziyaretçilere tanıtılıyor

4

Vodafone, Brawl Stars oyunu üzerinden 5G farkını deneyimletti

5

Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

6

Adana'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

7

Hatay'da sahte döviz ve altın bulunan otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

8

Görme sağlığının korunmasında erken tanı ve düzenli muayene kritik rol oynuyor

9

Antalya'da dağda mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

10

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı