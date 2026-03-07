Adana'da tartıştığı karısını öldüren zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki evlerinde dün tartıştığı eşi Nesrin A'yı (48) boğarak öldüren N.A'nın (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan çiftin 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

- Olay

Elif Su Uludağ Mahallesi'nde, dün bir kişinin öldüğü bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Ekipler yaptıkları incelemede, Nesrin A'nın (48), eşi N.A. (53) tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etmişti. Şüpheli koca ekiplerce gözaltına alınmıştı.