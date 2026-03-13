İlginizi Çekebilir

Adana'da Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı
AA Genel Müdür Yardımcısı Peru'dan sporseverlere "1920 Koşusu" daveti
Burdur İtfaiye Müdürlüğüne 2 bin 950 yeni araç ve ekipman kazandırıldı
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Cognera CTO'su Yetiş, global yapay zeka topluluğuna katıldı
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Kahramanmaraş'ta protesto edildi
Kordsa, JEC World 2026'da pazara sunduğu çözümlerini sergiledi
Siber güvenlik uzmanından numara kopyalama dolandırıcılığına karşı uyarı
Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı
Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bileşeni monte edildi

Adana

ADANA - Türk Kızılayın "81 İlde 81 Aşevi" projesi kapsamında Adana'da yapımı tamamlanan aşevi hizmete açıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, merkez Yüreğir ilçesi Kızılay Afet Merkezi'ndeki Fatma-Arif Zaloğlu Aşevi'nin açılışında, 81 ilde 81 aşevi açma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Türk Kızılay olarak 450 bini aşkın gönüllüyle büyük bir aile olduklarını belirten Yılmaz, "Bu gönüllülerimiz, kimin neye ve nerede ihtiyacı varsa oraya koşmak üzere hazır bekliyor. Ne kadar çok iş ve bağış olursa enerjimiz ve sorumluluğumuz da o kadar artıyor. Bizler bu sorumluluğu yerine getirmek üzere aslında heyecanımızı da artırarak Türkiye'nin dört bir tarafına koşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Adana'da aşevi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Adana'da bu aşevine çok ihtiyaç var, daha fazlasına da ihtiyaç var. Aşevimiz her ne kadar şimdilik 3 bin kişiye hizmet verecek şekilde konumlandırılsa da aslında kapasitesini 11 bine, ihtiyaç duyulursa 30 bine kadar artırabilecek bir yapıya da sahip. Dolayısıyla afet zamanları için de çok ciddi bir kapasite oluşturma anlamına gelmiş oluyor. Bizler şunu istiyoruz, 81 ilimizde bu aşevlerini açalım. Bu aşevlerinden her gün yüzlerce aracımız on binlerce büyüğümüze doğru yola çıksın. Türkiye'nin kıymetli halkı el ele tutuşarak aslında bir başına olan hiç kimseyi bırakmayalım, ana hedefimiz bu."

Adana Valisi Mustafa Yavuz da aşevinin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı ve şef Mehmet Yalçınkaya da katıldı.



Yurt Dünya 13.03.2026 19:18:12 0
Anahtar Kelimeler: adana'da türk kızılay tarafından aşevi açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İlginize Layık Olacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı

2

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru'dan sporseverlere "1920 Koşusu" daveti

3

Burdur İtfaiye Müdürlüğüne 2 bin 950 yeni araç ve ekipman kazandırıldı

4

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

5

Cognera CTO'su Yetiş, global yapay zeka topluluğuna katıldı

6

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Kahramanmaraş'ta protesto edildi

7

Kordsa, JEC World 2026'da pazara sunduğu çözümlerini sergiledi

8

Siber güvenlik uzmanından numara kopyalama dolandırıcılığına karşı uyarı

9

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı

10

Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bileşeni monte edildi