Adana'da Türk Ticaret Bankası Çukurova Şubesi'nin açılışı yapıldı

ADANA - Adana'da Türk Ticaret Bankası Çukurova Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) binasında yer alan şubenin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Adana İhracat Akademisi'nin kurulmasına ilişkin hazırlanan protokol için imza töreni düzenlendi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın tarım ve sanayi kültürüyle uzun yıllardır bölgenin ekonomi merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin gelişmiş lojistik imkanları sayesinde ihracata önemli katkı sağladığını dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"Adana, 2024 yılında 4,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın ilk 11 ayında ise bu rakam 4 milyar dolar civarında. İhracat rakamları Adana'nın, sadece tarım ve yerel üretim merkezinden öte dış ticarette aktif, çeşitliliğe açık ve potansiyeli yüksek bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor."

Ağar, kentin potansiyelinin daha da geliştirilmesi için Bakanlık olarak gerekli destekleri sunmaya gayret gösterdiklerini anlattı.

- "Ekonomimizin potansiyelini artıracağız"

Ülkenin yakaladığı güçlü performansın daha ileriye taşınacağını belirten Ağar, "Politikalarımızın, vizyonumuzun ve tüm çalışmalarımızın merkezinde tek hedef var, yatırım yapan, üreten, istihdam eden ve ihracat yapan bir Türkiye. Bu yolda, sanayimizden aldığımız güçle ihracatımızı daha yukarı taşıyacak, ekonomimizin potansiyelini çok daha artıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Ağar, şöyle devam etti:

"Küresel ticaretteki tüm belirsizliklere rağmen ülkemiz, 21 çeyrektir aralıksız ekonomisini büyütmeye devam ediyor. 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan ekonomimizde yatırım harcamalarımızın ise artarak devam ettiğini görüyoruz. İhracat tarafında da performansımız başarılı şekilde devam ediyor. 2025 ocak-kasım döneminde ihracatımız 247 milyar 200 milyon dolara yükseldi, yıllıklandırılmış ihracatımız ise 270 milyar 600 milyon dolara ulaştı. 2025 yılı ekim ayında yıllıklandırılmış hizmet ihracatımız 121 milyar 900 milyon dolara ulaştı. Kasım ayında bu rakamın 122,5 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz. Tüm bu rakamlar doğrultusunda, mal ve hizmet ihracatında, bu yılın başında Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüze konulan 390 milyar dolarlık hedefi, yıllıklandırılmış olarak 393,1 milyar dolara ulaşarak şimdiden geçmiş bulunuyoruz."

Mal ve hizmet ihracatına yönelik desteğin 2026 yılı için yaklaşık 45 milyar liraya yükseltildiğini aktaran Ağar, finansmana erişime ilişkin etkin mekanizmalar ve ihracatçıların desteklenmesine yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi öngördüklerini kaydetti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerine önemli yatırımlar yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Orada bir endüstri bölgesi kuruluyor. Adana, Orta Doğu ve Afrika'ya açılan Doğu Akdeniz'in en önemli liman şehri olacak. Adana hak ettiği konuma ulaşacak. Adana'nın yaptığı ihracat 4,4 milyar dolar. Endüstri bölgesi kurulduğunda Adana, ihracatın öncü şehirlerinden biri olacak."

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç'ın da konuşma yaptığı törende Adana İhracat Akademisi'nin protokolü imzalandı.

- Katılımcılar panelde buluştu

Törenin ardından katılımcılar, "İhracatın Finansmanı ve Devlet Destekleri" panelinde bir araya geldi.

Panelde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, İhracat Geliştirme AŞ Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ve Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ konuşma yaptı.